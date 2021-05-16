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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القلب

احم قلبك .. كل ما تريد معرفته عن التهاب التامور

التهاب التامور
التهاب التامور

يسمى مرض القلب الذي يسبب عدم الراحة بالتهاب التامور، وهو عبارة عن تهيج وتورم الأنسجة الرقيقة الشبيهة بالأكياس المحيطة بغشاء التامور أو القلب، يسبب التهاب التامور طعنات حادة مثل ألم الصدر وأعراض أخرى مماثلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أعراض التهاب التامور

 

الأعراض تشبه النوبة القلبية، ومن المهم جدًا البحث عن رعاية طبية إذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر، حيث يستبعد الطبيب الحالات الأقل خطورة ويفحص سبب التهاب التامور، وألم الصدر هو عرض شائع لالتهاب التامور. فيما يلي أهم أعراض التهاب التامور:

ألم في الكتف والصدر
حمى خفيفة
ضيق في التنفس
السعال والتعب
أسباب التهاب التامور
من الصعب تحديد السبب الدقيق لالتهاب التامور، إذا انتفخ التامور وأصيب بالعدوى، تتلامس طبقتا كيس التامور، مما يتسبب في حدوث احتكاك. في كثير من الحالات ، لا يتم العثور على السبب الرئيسي لالتهاب التامور على الإطلاق. وهي نتيجة معروفة باسم التهاب التامور مجهول السبب.
 

جراحة القلب أو النوبة

تؤدي جراحة القلب أو الهجوم إلى تأخر التهاب التامور. ويشار إليه أيضًا باسم التهاب التامور اللاحق للقلب أو متلازمة ما بعد إصابة القلب. يتطور عادةً بعد عدة أشهر أو أسابيع من الخضوع لجراحة أو نوبة قلبية.
 

تشخيص التهاب التامور وعلاجه

تتشابه العديد من أعراض التهاب التامور مع أعراض أمراض الرئة والقلب. لذلك ، من المهم إجراء التقييم والتشخيص في الوقت المناسب لتلقي العلاج الطبي في الوقت المناسب. سيفحص الطبيب ويطرح أسئلة حول تاريخ العائلة والأعراض والحالات الطبية. أثناء الفحوصات ، سيتحقق الطبيب من استخدام سماعة الطبيب على الصدر للاستماع إلى الأصوات ودقات القلب. يسبب التهاب التامور صوتًا معينًا يسمى فرك التامور.

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