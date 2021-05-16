شهيد وجرحى .. قوات الاحتلال تستهدف منزل رئيس حماس فى غزة | فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بتحليق سرب كبير من الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائري على غرب خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي من جديد للمدنيين العزل والأطفال والنساء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يتعامل مع 365 إصابة في الضفة الغربية والقدس جراء مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزل يحيى السنوار رئيس حركة حماس في خانيونس.

ونزحت أعداد كبيرة من العائلات إلى مستشفى الشفاء بعد تدمير منازلها في القصف الأخير على قطاع غزة.

وسقط شهداء وحرجى فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في شارع الوحدة في قطاع غزة، وقال إعلام فلسطيني إن شخص استشهد وأصيب 3 آخرين في القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.

ولم يتوقف دوي صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان وهرتسليا وريشون لتسيون وبني براك وتل أبيب.