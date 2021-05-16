بقدرات فنية عالية الأداء .. كورفيد ستيغراي تستعد لانطلاقة جديدة

بعد أن حققت السيارة الرياضية كورفيد ستيغراي نجاحًا كبير في سباق دايتونا 500، تستعد للمشاركة في سباق انديانابولس 500، حيث تواصل تألقها للمرة الثامنة عشر منذ بداية المسابقة عام 1978، و تعتبر هذه النسخة من أقوى الطرازات التي تحمل شعار كورفيد الشهير، حيث تضم العديد من المواصفات الفنية الخاصة بأوامر التسارع، إلى جانب بعض المقاومات التي تتعلق بالتصميم الهيكيلي.

تعتمد كورفيد ستيغراي على إطلالة انسيابية و مصابيح أمامية حادة، مع فاحات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى عجلات سرعات مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد، كما يمكن رؤية علبة المكابح من وراء أضلاع النجمة المتشعبة، والتي تعتمد فلسفة جنوط كورفيد ستيغراي.

وتم تعزيز السيارة بـ سبويلر خلفي عريض، يمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب منظومة العادم الرباعية، و العتبات الجانبية البارزة و التي تضيف لمسة جمالية للتصميم الخارجي، كما امتلكت السيارة مقصورة داخلية عصرية ذات اطلالة رياضية في المقام الأول.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 490 حصان، مع 360 نيوتن/متر من عزم الدوران، و كما دعمت بحزمة Z51 الأكثر تطورًا، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، و بسرعة قصوى تصل لـ 312 كم/ساعة، و بهذه الامكانيات الفنية، تستسطيع كورفيد ستيغراي أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية.