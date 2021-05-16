لن تتوقعها .. 5 أعشاب لعلاج الكحة بدون أدوية

يبحث عدد كبير من الناس عن أعشاب لعلاج الكحة، حيث تعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر في مختلف الأعمار والأوقات.

يفضل كثيرون استخدام الـ أعشاب لعلاج الكحة لأنها وسيلة آمنة وذات مضاعفات محدودة مقارنة بالأدوية الطبية.

كما أن استخدام الـ اعشاب لعلاج الكحة أمر معروف منذ قديم الأزل ومجرب ونتائجه معروفة للجميع وتساعد فى التخلص من الآم المصاحبة لها فى الصدر، فقد استخدم اجدادنا الـ اعشاب لعلاج الكحة قبل اختراع الأدوية والعقاقير الطبية.

اذا كنت ترغب فى استخدام اعشاب لعلاج الكحة طبيعيا فجرب هذه القائمة التى أوردها موقع “ هيلث لاين ” .

الكركم



يحتوي الكركم على عنصر الكركمين ، وهو مركب قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومفيدًا للعديد من الحالات الطبية ، بما في ذلك السعال الجاف.

من الأفضل امتصاص الكركمين في مجرى الدم عند تناوله مع الفلفل الأسود.

مكونات وصفة الكركم للكحة :

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

مشروب مثل عصير البرتقال البارد

مزج جميع المكونات للشرب.

يمكنك أيضًا تحويله إلى شاي دافئ.

استخدم الكركم فى علاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والربو في الطب الهندي القديم لعدة قرون، ويمكنك الحصول على الكركم في شكل بهارات أو كبسولة.

الزنجبيل



الزنجبيل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لقد كان كذلك لتقوية جهاز المناعة وتسكين الآلام وعدم الراحة.

يمكن العثور على الزنجبيل ممزوج فى العديد من المشروبات الأخرى ويمكنك صنع شاي الزنجبيل من جذر الزنجبيل عن طريق نقع الجذور المقشرة أو المقطعة في ماء دافئ وإضافة العسل قد يجعله أكثر فائدة للسعال الجاف.

يمكنك أيضًا تناول الزنجبيل على شكل كبسولات أو مضغ جذر الزنجبيل لتخفيف السعال الجاف.

جذر الخطمى



جذر الخطمى هو نوع من الأعشاب ويعرف بالختمية أيضا ويستخدم في شراب الكحة وفي أقراص الاستحلاب لتهدئة السعال الجاف.

دراسة قائمة على المسح وجد أنه علاج فعال لتهدئة الحلق وتقليل التهيج الناجم عن السعال الجاف وله خصائص مضادة للبكتيريا.

النعناع



يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال وقد يخفف هذا الألم ويقلل من الرغبة في السعال.

يساعد النعناع أيضًا في تقليل الازدحام ، بالإضافة إلى ذلك وجد أن يكون لها صفات مضادة للبكتيريا والفيروسات.

هناك عدة طرق لتناول النعناع. وتشمل هذه شرب شاي النعناع أو مص أقراص استحلاب النعناع. جرب شرب شاي النعناع قبل النوم مباشرة للمساعدة في تخفيف السعال الليلي ويمكنك استخدام زيت النعناع الأساسي كعلاج بالروائح.

شاي ماسالا تشاي



أصبح طعم شاي تشاي شائعًا جدًا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في الهند يستخدم الشاي لعلاج حالات مثل التهاب الحلق والسعال الجاف.

شاي كرك يحتوي على العديد من المكونات المضادة للأكسدة، بما في ذلك والقرنفل و الهيل وقد يكون القرنفل فعالًا أيضًا كطارد للبلغم ويحتوي أيضًا على القرفة التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

