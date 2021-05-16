صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل .. القسام تقصف بئر سبع برشقة صواريخ

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قصف بئر سبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل في وسط قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن صافرات الإنذار تدوي في بئر سبع ومناطق أخرى في النقب.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 9 صواريخ على بئر سبع، وتم اعتراض 6 منها، والبقية سقطت في مناطق مفتوحة.

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بان صافرات الإنذار تدوي في قاعدة حستريم الجوية.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، غاراته العنيفة على قطاع غزة.

وقالت وكالة "شهاب" الفلسطينية إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 40 غارة على وسط قطاع غزة.

وبلغ إجمالي غارات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد إلى نحو 50 غارة استهدفت منازل مدنية وطرق.