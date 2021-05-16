رسالة من الأزهر إلى الطلاب: المناهج الدراسية لا تخرج عالما.. فيديو

قدم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصيحة لطلاب علم الحديث حتى لا يقعوا في الأخطاء التي قد تتسبب في تضليل غيرهم.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في فيديو له، إن ينبغي على طلاب علم الحديث، أن يقرأوا كتابا كاملا في علوم مصطلح الحديث حتى يتحصلوا على الإطار العام للتخصص الذي يدرس فيه.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أنه يشارك مع علماء الأزهر في وضع مناهج الكليات الشرعية، منوها بأنهم لا يقدروا على وضع كل ما يكفي لتكوين خلفية علمية للطلاب في ساعات دراسية.

وأوضح، أن عدد الساعات الدراسات تمثل عائقا في كيفية وضع المناهج سواء داخل مصر وخارجها.

المناهج الدراسية لا تخرج عالما

وأكد أن المناهج الدراسية لا تخرج عالما، فإذا فهم الطلاب أنه بالمناهج الدراسية سيصبح عالما فيكون فهمه خطأ، وعليه أن يدرس المناهج ثم يكمل عليها بعد ذلك.

وتابع: لا تحمل أمانة العلم وأنت مقصر في تحصيله، فعليك أولا أن تحصل العلوم وتجتهد في تحصيلها ثم توصلها للناس.