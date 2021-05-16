عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمى يوجه لهم رسالة

أسرة الشهيد رامي تحضر عرض فيلم ديدو

صدى البلد

نشر الفنان كريم فهمى صورة له، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، مع أسرة الشهيد رامى هلال، أثناء عرض فيلم ديدو.

وعلق كريم فهمي على الصورة: "مع أحلي أسرة، أسرة الشهيد رامي هلال اللي شرفوني وشرفوا فيلم ديدو بحضورهم واتبسط جدا انهم خرجوا مبسوطين بالفيلم.. شكرا لحضوركم".

txt

أول أيام العيد.. فيلم ديدو لـ كريم فهمي يحصد 870 ألف جنيه

txt

اقترب من 2 مليون جنيه.. فيلم ديدو في المركز الثاني لإيرادات ثالث أيام العيد


 إيرادات فيلم ديدو
بلغت إيرادات فيلم «ديدو» لـ كريم فهمي، أمس السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مليون و836 ألف و946 جنيه، ليأتيثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال.

أبطال فيلم ديدو

فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريمفهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي، بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرةوإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

ملخص أحداث فيلم ديدو

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)،الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

 

 

 

فيلم “ ديدو ” فيلم ديدو ديدو ايرارات فيلم ديدو ابطال فيلم ديدو اخبار الفن

موضوعات متعلقة

اقترب من 2 مليون جنيه.. فيلم ديدو في المركز الثاني لإيرادات ثالث أيام العيد

أول أيام العيد.. فيلم ديدو لـ كريم فهمي يحصد 870 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقف علي معلول من المشاركة في مباراة العودة أمام صن داونز

أبرزها التوثيق.. 7 شروط للطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

رسالة من الأزهر إلى الطلاب: المناهج الدراسية لا تخرج عالما.. فيديو

صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل .. القسام تقصف بئر سبع برشقة صواريخ

الصحة: 1203 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و63 وفاة

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

لن تتوقعها .. 5 أعشاب لعلاج الكحة بدون أدوية

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ