أسرة الشهيد رامي تحضر عرض فيلم ديدو

كريم فهمى يوجه لهم رسالة

نشر الفنان كريم فهمى صورة له، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، مع أسرة الشهيد رامى هلال، أثناء عرض فيلم ديدو.

وعلق كريم فهمي على الصورة: "مع أحلي أسرة، أسرة الشهيد رامي هلال اللي شرفوني وشرفوا فيلم ديدو بحضورهم واتبسط جدا انهم خرجوا مبسوطين بالفيلم.. شكرا لحضوركم".



إيرادات فيلم ديدو

بلغت إيرادات فيلم «ديدو» لـ كريم فهمي، أمس السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مليون و836 ألف و946 جنيه، ليأتيثاني أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال.

أبطال فيلم ديدو

فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريمفهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي، بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرةوإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

ملخص أحداث فيلم ديدو

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)،الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.