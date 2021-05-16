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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جروح في ظهره

محمد شريف يكشف حجم إصابته بعد تدخل أونيانجو العنيف في مباراة الأهلي وصن داونز

صدى البلد

استنكر محمد شريف، مهاجم الأهلي، الضربة القوية التي تعرض لها في ظهره، من حارس صن داونز الجنوب إفريقي، دينيس أونيانجو، خلال فوز المارد الأحمر على أرضه (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يحصل محمد شريف على ركلة جزاء في هذه اللعبة، كما نجا أونيانجو من بطاقة حمراء مباشرة، حيث احتسب الحكم ماجيتي نداي الكرة خطأ على مهاجم الأهلي، في قرار أثار دهشة اللاعبين والجماهير.

ونشر محمد شريف صورة لجروح في ظهره إثر هذه الضربة، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها بعلامات استفهام.

وأثار الحكم السنغالي، ماجيتي نداي، جدلا واسعا بقرار غريب اتخذه، خلال مواجهة الأهلي وضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وذلك عندما ارتقى الحارس الأوغندي المخضرم لصن داونز، دينيس أونيانجو، لالتقاط كرة عرضية في منطقة جزاء فريقه، لكنه اعتدى بقدمه بكل قوة على محمد شريف، مهاجم الأهلي، موجها ضربة لظهره.

ورغم ذلك، احتسب الحكم اللعبة خطأ لصالح صن داونز، بدلا من ضربة جزاء للأهلي، الذي اعترض لاعبوه على القرار المفاجئ.

وكان المارد الأحمر قد طالب بركلة جزاء أيضا، في بداية اللقاء، بعد سقوط محمد شريف داخل منطقة العمليات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن عدم تطبيق تقنية الفيديو، في منافسات ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي حال تجاوز الأهلي لصن داونز، سيلتقي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، الذي فاز ذهابا (2-0).

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