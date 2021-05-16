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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن يحتفل بهدفه في مرمى صن داونز.. صور

صدى البلد

نشر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعة صور على حسابه الرسمى على تويتر بعد الفوز على فريق صن داونز.

وكتب صلاح محسن على الصور: "الحمد لله". وأحرز اللاعب الهدف الثاني لفريقه في مرمى صن داونز.


 

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 وعبر صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، أمس، علىحساب صن داونز، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد محسن بمستوى زملائه رغم الإجهاد الذي يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حاجة للاستشفاء قبل موقعة العودة.

وشدد على أن الأهلي قادر على حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة من جنوب إفريقيا، والمضي في رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة في تاريخ النادي.

هدف صلاح محسن

وحول الهدف الذي سجله في مباراة اليوم، شدد على أن الأهم من تسجيل الأهداف هو تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنالهدف توفيق من الله، في ظل اجتهاده والتزامه بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني والتركيز داخل المستطيل الأخضر.

صلاح محسن يكشف عن تعليمات موسيمانى 

وكشف صلاح محسن عن تعليمات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه طلب منه نقل الكرة للأمام واللعبفي المنطقة الأمامية مع مساندة أيمن أشرف في الجانب الدفاعي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور ربعنهائي دوري أبطال إفريقيا، افتتح طاهر محمد طاهر التسجيل وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي قبل نهاية المباراة.

 

 

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