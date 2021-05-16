الأهلي يكشف موقف علي معلول من المشاركة في مباراة العودة أمام صن داونز

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف علي معلول، لاعب الفريق الأول، من مباراة العودة أمام صن داونز، التي ستجمعهما يوم السبت المقبل، بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أيمن شوقي، على قناة "الأهلي"، إن موقف علي معلول من المشاركة في مباراة العودة أمام صن داونز، لم تحسم حتى الآن، ولكننا سنصطحب علي معلول معنا في رحلة جنوب إفريقيا.

وتابع: سنقوم باختبار علي معلول هناك، والرأي النهائي سيكون للطاقم الطبي، وإذا لم يلحق بمواجهة صن داونز سيكون معنا في لقاء نهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

وأكمل: ليس لنا علاقة بباقي الفرق الأخرى في البطولة الإفريقية ولكن تركيزنا فقط في مبارياتنا.

وأختتم: نحتاج لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة والجميع سيأتي دوره وسيأخذ فرصته كاملة، ولا نعلم الفرحة ستكون بقدم من.

وفاز الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا علي استاد السلام، وينتظر لقاء الإياب يوم 22 من نفس الشهر في بريتوريا.