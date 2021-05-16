خبير تحكيمي: الحكم لم يحتسب أسهل ركلة جزاء في القانون للأهلي أمام صن داونز

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي، أن الأهلي كان يستحق ركلتي جزاء خلال مواجهته أمام صن داونز، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وقال عباس في تصريحات لقناة الأهلي:" الحكم ارتكب أخطاء فادحة في مباراة الأهلي وصن داونز، الفوز الذي حققه الأهلي كان رحيما بالحكم وأنقذه من العقاب".

وأضاف:" الحكم لم ينجح في إدارة المباراة وافتقد الشخصية التحكيمية في إدارة اللقاء وغياب الثقة في اتخاذ القرار وتمركزه في بعض الأوقات كان خاطئا".

وأكمل:" بدر بانون لم يستحق بطاقة صفراء والإنذار الذي تعرض له كان غير صحيح، لأن اللاعب لم يتعمد إضاعة الوقت في الدقيقة 28 وهذا كان وقتا مبكرا".

وتابع:"الفوز أنقذ الحكم من العقاب، أخطاءه فادحة ولو كانت النتيجة غير فوز الأهلي كان سيعاقب بالتأكيد".

وأوضح، أن محمد شريف استحق ركلة جزاء في الدقيقة 2 لم تحتسب لعدم وجود تقنية الفيديو بعدما تمت عرقلته على خط منطقة جزاء صنداونز".

وأتم:" الحكم لم يحتسب أسهل ركلة جزاء في القانون بعدما ارتكب حارس مرمى صن داونز مخالفة واضحة ضد محمد شريف".

وحقق النادي الأهلي المصري فوزًا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين، مساء السبت، ضمن مباريات الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن المتأهل من بين الأهلي وصن داونز سيلتقي مع الصاعد من بين شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، واللذان انتهت مواجهة الذهاب بينهما بتفوق ممثل محاربو الصحراء بهدفين نظيفين.