أيمن أشرف بعد فوز الأهلي على صن داونز: الحمد لله

نشر أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعة الصور على حسابه الرسمى على إنستجرام بعد الفوز على فريق صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق أيمن أشرف على الصور: "الحمد لله".





وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور ربعنهائي دوري أبطال إفريقيا، افتتح طاهر محمد طاهر التسجيل وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي قبل نهاية المباراة.

الجدير بالذكر أن المتأهل من بين الأهلي وصن داونز سيلتقي مع الصاعد من بين شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، واللذان انتهت مواجهة الذهاب بينهما بتفوق ممثل محاربو الصحراء بهدفين نظيفين.