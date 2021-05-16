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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن أشرف بعد فوز الأهلي على صن داونز: الحمد لله

صدى البلد

نشر أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجموعة الصور على حسابه الرسمى على إنستجرام بعد الفوز على فريق صن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق أيمن أشرف على الصور: "الحمد لله".


 

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مباراة الأهلي وصن داونز .. دماء على وجه أيمن أشرف وإنذاران وهدف طاهر في الشوط الأول

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مدرب صن داونز : طريقة الأهلي واضحة .. وعلي معلول الأفضل بسبب أيمن أشرف

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور ربعنهائي دوري أبطال إفريقيا، افتتح طاهر محمد طاهر التسجيل وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي قبل نهاية المباراة.

الجدير بالذكر أن المتأهل من بين الأهلي وصن داونز سيلتقي مع الصاعد من بين شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، واللذان انتهت مواجهة الذهاب بينهما بتفوق ممثل محاربو الصحراء بهدفين نظيفين.

 

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