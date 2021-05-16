الاحتلال الإسرائيلي يقصف رفح.. وارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي والبحري على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن عدة غارات على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه طواقم الإنقاذ على انتشال المواطنين الفلسطينيين من تحت الإنقاض إثر تهدم المنازل في القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على وسط قطاع غزة، وأعلنت انتشال 5 أطفال أحياء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد شخصين، وإصابة 25 معظمهم من الأطفال والنساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل بشارع الوحدة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نحو 150 غارة شنها سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الماضية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

بينما استهدفت الزوارق الإسرائيلية شواطئ غزة والشمال بعدد من القذائف، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات ليلية بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.