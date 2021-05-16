اجتماع طارئ لـ التعاون الإسلامي لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستعقد اجتماعا وزاريا طارئا، مفتوح العضوية، اليوم الأحد، على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وسيعقد افتراضيا وعن بعد، في ظل ظروف جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال العنف التي تقوم بها قواته في محيط المسجد الأقصى وقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.