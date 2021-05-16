عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اجتماع طارئ لـ التعاون الإسلامي لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستعقد اجتماعا وزاريا طارئا، مفتوح العضوية، اليوم الأحد، على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وسيعقد افتراضيا وعن بعد، في ظل ظروف جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال العنف التي تقوم بها قواته في محيط المسجد الأقصى وقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

منظمة التعاون الاسلامي الاحتلال الاسرائيلي

ترشيحاتنا

الزمالك يدعم شعب فلسطين في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي برسالة قوية

هيكتور كوبر يزف خبرا سارا لمهاجم الأهلي

تضامناً مع الفلسطينيين .. عمال إيطاليون يرفضون تحميل شحنة أسلحة متجهة لـ إسرائيل

لهذا السبب .. تحذير للملايين من مستخدمى هواتف آيفون

اجتماع طارئ لـ التعاون الإسلامي لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

طراز مميز من لكزس للبيع داخل أحد المزادات الأمريكية .. صور

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

توقف عنها فورا.. 5 مواد غذائية تقضي على شبابك وتسبب الشيخوخة

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

ads

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ