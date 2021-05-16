أهالى منطقة النهضة بحي السلام يشتكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ هشام الوزير، شكوى لخدمة بين الناس على موقع صدى البلد، متضررا من انتشار القمامة بشكل سيئ في حي السلام ثان، التابع لمحافظة القاهرة.



وقال في شكواه نعاني نحن سكان منطقة النهضة، خلف المحمودية ٩٢٠ بحي السلام ثان، من تواجد القمامة بكثرة بشوارع المنطقة، الأمر الذي ينتج عنه آثار سلبية وروائح كريهة، وانتشار الأوبئة والأمراض.



وناشد المسئولين بسرعة التدخل وحل المشكلة رافة بحال سكان المنطقة، وحفاظاً على صحتهم.



للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 122 442 7157



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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