باقتحام الشوارع والمنازل.. أبقار تحتل مدينة وتروع سكانها|صور

احتلت مجموعة من الثيران والأبقار بلدة بريطانية شرق يوركشاير مروعة السكان، وتسببت في حدوث فوضى كبرى بتجولها في الشوارع واقتحام حدائق المنازل بعد هروبها من حقل قريب.

هرب قطيع الثيران والأبقار من أحد الحقول البريطانية، باتجاه بلدة بيفرلي، حيث تجول في الشوارع بحرية وتغذى على الحدائق الأمامية للمنازل واقتحم نظراتها.

نشر الصحفي «ديفيد هاريسون» في بي بي سي عدد من الصور لـ قطيع الأبقار والثيران وهي تشق طريقها حول بلدة بيفرلي قبل أن يتم جمعها من أمام المنازل وإعادتها إلى الحقل.

وأرفق هاريسون نصًا للصور على حسابه في تويتر قائلًا فيه: "فوضى البقر على طريق وودلاندز في بيفرلي هذا الصباح.. تمكنت 7 بقرات على الأقل من الهرب وصلت طريقها إلى البلدة حيث قامت بتمزيق المروج".

وأضاف: 'لقد نفد العشب على طريق وودلاندز، لذا فإنهم الآن في رحلة قصيرة إلى طريق أتكينسون.. حيث عدد أقل من المروج مما قد يثير فوضى أكبر".

ومع ذلك، انتهى يومهم الكبير بعدما تم الإمساك بقطيع الأبقار من قبل راعي ماشية يدعى Zowie Bell، باستثناء واحد منهم.

شارك هاريسون بعد وقت قصير مقطع فيديو للبقرة الضالة في القطيع أثناء سيرها عبر المنطقة الخضراء في بيفرلي.