تضامناً مع الفلسطينيين .. عمال إيطاليون يرفضون تحميل شحنة أسلحة متجهة لـ إسرائيل

ذكرت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية أن عمال ميناء ليفورنو بمقاطعة توسكانا غرب إيطاليا يخططون لوقف تعاونهم مع عملية شحن أسلحة إلى إسرائيل بهدف إصاة المزيد من التسليح لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط إراقة الدماء في قطاع غزة.

واتخذ عمال الشحن والتفريغ في ليفورنو القرار بعد أن اكتشفوا أنهم قد يساعدون عن غير قصد إحدى عمليات الشحن هذه، رافضين المساهمة في الجرائم الإسرائيلية.

تم إبلاغ العمال بأن بعض الحاويات التي كان من المفترض أن يحملوها على متن سفينة متجهة إلى ميناء مدينة أشدود في الأراضي المحتلة، كانت تحتوي على "أسلحة ومتفجرات".

لذلك ، قرروا رفض العملية التي تنطوي على ناقلة حاويات، أطلق عليها اسم الجزيرة الآسيوية.

وكتبت الصحيفة أن "الأسلحة والمتفجرات ... ستستخدم لقتل السكان الفلسطينيين الذين أصيبوا بالفعل بهجوم عنيف في هذه الليلة نفسها تسبب في [مقتل] مئات الضحايا من السكان المدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال".

وأشارت الصحيفة إلى التصعيد الخطير الأخير في الاعتداءات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر.