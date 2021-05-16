انقسام بين جماهير الأهلي حول أداء موسيماني أمام صن داونز

المدرب تصدر تويتر

تمكن النادى الأهلي، من تحقيق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، افتتح طاهر محمد طاهرالتسجيل وعزز صلاح محسن تقدم الأهلي قبل نهاية المباراة.

وانقسم الجماهير حول موسيمانى و حول تدريبه ومنهم من يرى أن الأهلى قدم أفضل ما عنده فى المباراة، ومنهم من يرى أن الفريق يفوز بالحظ، وجاءت تعليقات الجماهير أغلبها حول موسيمانى المدير الفني.





بكل أمانة من أفضل مباريات #موسيمانى مع #الأهلي.

أمام الموس تخضع كل فرق إفريقيا ده اكيد يا ساحر يا دجال مش مدرب خالص.

موسيمانى مدرب محظوظ.. وده شئ كويس مش وحش.. ان مدرب بيفوز حتى لو الخطه اى كلام.

الاهلى مر عليه مدربين بيعملوا كورة حلوة بس حظهم زفت جاريدو مثلا.. بيسيطر ويلعب حلو لكن مش بيفوز والنتيجة انه رحل.

اليوم اداء غير مقنع لكن النتيجة مرضية ...مبرووك لشعب الاهلى

كل التحية ل #موسيماني حتي الان تمام جدا بلاش إحباط يا رجالة الاهلي احنا سند وضهر دايما لفريقنا متنسوش الاصابات والغيابات ومدعكة الماتشات كتر خيرنا اوي علي كدا

وإحنا دايما بنحاسب علي الجملة مش بالقطعه

وان شاء الله العاشرة قربت

مش مقتنع بيك النادي الاهلي كبير عليك

الأهلي مع #موسيماني بيلعب بخطة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.