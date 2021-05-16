نيابة الفيوم تصرح بدفن جثمان شاب انتحر غرقا فى بحر يوسف

صرحت نيابة مركز الفيوم بدفن جثمان شاب انتحر بإلقاء نفسه فى ترعة بحر يوسف اللاهون التابعة لمركز الفيوم ، لمروره بأزمة نفسية .

تلقي اللواء رمزي البسيوني ، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الشاب يدعى علام محمد (35 سنة ) من قرية اللاهون مركز الفيوم، وأنه كان يمر بأزمة نفسية ، فقام بإلقاء نفسه فى ترعة يوسف بقرية اللاهون ليلقى مصرعه غرقا فى الحال.

تمكنت قوات النقاذ النهرى بالحماية المدنية من انتشال جثمانه ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق .