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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار تلال المخلفات في طرة البلد بسبب غياب جامعي القمامة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة طرة البلد، عبر خدمة بين الناس لموقع صدى البلد، من انتشار تلال القمامة بشكل كبير في الشوارع، والتي تؤثر عليهم بشكل سلبي وتتسبب في ضرر كبير للمواطنين. 

وقال السكان في شكواهم: "نعاني نحن سكان شارع المدبح، طرة المعادي، خلف الوحدة البيطرية بالقاهرة من انتشار القمامة، والتي تؤثر علي الصحة العامة و لدينا أطفال ونخاف عليهم من انتشار الاوبئة في الوقت الحالي".

وتابع السكان: "السبب الرئيسي في انتشار تلال القمامة يرجع إلى أن جامعي القمامة لم يمروا على المنازل منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى تراكم القمامة بالشوارع وتخلص الأهالي منها بهذا الشكل".

وطالبوا الحي والجهات المسئولة بالتدخل وإيجاد حل لشكواهم، وإيقاف التضرر الواقع عليهم. 
 

للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 111 266 6685
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار القمامة القاذورات والنفايات طرة البلد استغاثة اهالي حل شكوي المواطن

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