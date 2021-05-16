انتشار تلال المخلفات في طرة البلد بسبب غياب جامعي القمامة

استغاث سكان منطقة طرة البلد، عبر خدمة بين الناس لموقع صدى البلد، من انتشار تلال القمامة بشكل كبير في الشوارع، و التي تؤثر عليهم بشكل سلبي وتتسبب في ضرر كبير للمواطنين.

وقال السكان في شكواهم: "نعاني نحن سكان شارع المدبح، طرة المعادي، خلف الوحدة البيطرية بالقاهرة من انتشار القمامة، والتي تؤثر علي الصحة العامة و لدينا أطفال ونخاف عليهم من انتشار الاوبئة في الوقت الحالي".

وتابع السكان: "السبب الرئيسي في انتشار تلال القمامة يرجع إلى أن جامعي القمامة لم يمروا على المنازل منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى تراكم القمامة بالشوارع وتخلص الأهالي منها بهذا الشكل".

وطالبوا الحي والجهات المسئولة بالتدخل وإيجاد حل لشكواهم، وإيقاف التضرر الواقع عليهم.



للتواصل مع الشكوى على الرقم: +20 111 266 6685



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