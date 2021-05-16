محمد رمضان ينعى الفنان محمد ريحان بصورة من مسلسل موسى

نعى الفنان محمد رمضان الفنان القدير محمد ريحان، الذي رحل عن عالمنا، الجمعة الماضية 14 مايو، بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد فترة من معاناته مع فيروس كورونا والفشل الكلوى.



وكتب رمضان معلقا:" اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك الفنان القدير أستاذ محمد ريحان .. ابن محافظة الشرقية".







آخر أعمال الفنان محمد ريحان

آخر أعمال الراحل محمد ريحان، مشاركته بدور الشيخ صالحين، في مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان الذي تمعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.





مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوارناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.











