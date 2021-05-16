أمام الجمود يظل الصمود.. متحدث الخارجية يكشف جهود مصر أمام التصعيد في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية على تحرك مصر في كل الاتجاهات من أجل القضية الفلسطينية، التي تعد قضية العرب الأولى، وذلك في معرض تعليقه على التصعيد بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال السفير أحمد حافظ إن "الأولوية في الظرف الحالي حتماً، هو العمل على وقف التصعيد، والعمل على تهدئة كاملة حقناً للدماء، ونفهم هذا بالفعل ونتعامل معه بشكل فوري ومتواصل".

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الصورة الأكبر يجب ألا تغيب عنا، أنه من دون معالجة أصل جذور المشكلة الأكبر فلن يكن بمقدور أحد التوقع بشأن مستقبل الأمور أو السيطرة على مجريات الموقف، وبالتالي كنا ونظل دوماً ننادي بضرورة الدفع قدماً بمسار التسوية السياسية والتركيز على عملية سلام ومفاوضات حقيقية من أجل معالجة المشاكل بشكل شامل وتام ويستوفي استحقاقات الحقوق الفلسطينية، ويصل بنا إن شاء الله إلى تحقيق السلام المنشود وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أن "الجانب المصري لم يتوقف عن التحرك في كل الاتجاهات والتنسيق والتشاور المستمر مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء على المستوى الدولي والأممي".

وأوضح السفير أحمد حافظ أن "الأحداث الأخيرة والتفاعل معها رسميا وشعبيا على مستوى المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أنه يثبت أهمية التوصل لحل سياسي شامل، يثبت أيضا أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى، وتمثل ركيزة الاستقرار الرئيسية في المنطقة".

وتابع أن "الجهود المصرية مستمرة، والقاهرة تتصور أن المعالجة الحقيقية أو المقاربة المنطقية لوقف مسببات الصراع هو الأمر الأكثر أهمية، وإلا سنظل أسرى لدائرة مستمرة من الفعل وردود الفعل والاستقرار الهش".

وعن آخر ما توصلت إليه الجهود المصرية في وقف التصعيد الدائر، قال المتحدث باسم الخارجية إن القاهرة تحركت فور بداية الأزمة في مساعيها لاحتواء التصعيد، وخاصة فيما يخص التطورات الخطيرة في قطاع غزة، موضحا أن الجانب المصري من خلال المسئولين المعنيين يبذل قصارى الجهد من أجل العمل على التهدئة واستعادة الاستقرار الفوري.

وأردف: "بالتأكيد الاتصالات متواصلة حاليا بشكل مكثف مع الجانبين ومع الأطراف المعنية للمساهمة في كل ما يؤدي للتهدئة التامة، والتوصل لتفاهمات لوقف أي مظاهر تصعيدية.. بالطبع دون دخول في تفاصيل من المهم أن نؤكد أن الجهود والاتصالات لازالت مستمرة".

وواصل أن "التواصل والتشاور بين الأطراف في خضم وضع ثائر أمر ليس بالضرورة أن يكون في شكل مفاوضات تقليدية، والأمر ليس سهلا، ولكن أؤكدا أن الاتصالات والجهود المصرية مازالت مستمر وتغطي كامل جوانب الاستحقاقات بالتهدئة المطلوبة، ومستمرون في هذا".

وكشف عن أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي "أكد خلاله بوضوح أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء للوسائل العسكرية، مضيفا أنه على كل المستويات، سواء على صعيد الأوضاع على الأرض، أو المستوى السياسي والدبلوماسي، هناك رسائل واضحة لاستعادة الهدوء، والاتصالات مستمرة وستظل مستمرة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تؤمن بأن أمام أي تحديات أو جمود، يظل هناك الصمود".

واختتم أن هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي أيضا للتوصل لتخفيض التصعيد واستعادة الهدوء.