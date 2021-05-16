منزعج بشدة .. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن سخطه من جرائم إسرائيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن "سخطه وانزعاجه الشديدين" بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتله المدنيين في قطاع غزة، وتدمير مبنى يضم مكاتب تابعة لوسائل إعلام دولية.

وبحسب بيان صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "جوتيريش شعر بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية بناية كبيرة في قطاع غزة كانت تضم مكاتب للعديد من المنظمات الإعلامية الدولية".

وأضاف البيان أن "جوتيريش أبدى سخطه بسبب تزايد أعداد الضحايا المدنيين، ولا سيما مقتل عشرة أفراد من العائلة نفسها، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية في مخيم الشاطئ في غزة، زعم أن الغارة كانت تستهدف قياديا في حركة حماس".

وشدد البيان على أن "الأمين العام للأمم المتحدة يذكر كل الأطراف بأن أي استهداف أعمى لمنشآت مدنية وإعلامية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي تجنبه مهما كان الثمن".