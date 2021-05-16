المريخ السوداني يختتم معسكره في القاهرة بوديتين في يوم واحد

الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا

يختتم فريق كرة القدم بنادي المريخ السوداني مبارياته الودية، بمعسكره في القاهرة بمباراتين في يوم واحد، اليوم الأحد أمام الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا، قبل 4 أيام من ختام المعسكر والعودة للعاصمة الخرطوم.

وستكون مباراة المريخ الأولى، اليوم بعد منتصف النهار، أمام الإنتاج الحربي وفي تمام الساعة السابعة مساء سيخوض مباراته الثانية، أمام فريق سيراميكا كليوباترا، وهي المباراة الودية الثالثة للفريق الأحمر خلال معسكره بمصر.

وكان المريخ قد بدأ مبارياته الودية يوم السبت الماضي بالفوز على فريق الشمس (3/1).

وسوف تعود بعثة المريخ إلى السودان يوم 20 مايو الجاري، قبل أن يخوض الفريق بعد 3 أيام مباراة القمة أمام الهلال ضمن الدور الأول لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.