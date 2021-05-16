إزالة طابق بدون ترخيص في منطقة الأحياء بـ الغردقة

أجرى اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية بمستشفى الغردقة العام، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

تفقد رأفت، أماكن العزل وأقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات، كما تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير.

كما نفذت اللجنة المختصة بالإزالات بمدينة الغردقة، اليوم السبت، قرار إزالة دور سادس بدون ترخيص على مساحه ٣٠٠م عبارة عن حجرات وأسوار بارتفاع ٤م بتقسيم الأحياء، بحضور ماهر راغب، ومحمد عبد الحميد، مساعدى رئيس المدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو حفني، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بالتصدي لكل أشكال التعديات وازالتها من المهد وعدم التهاون في حق أملاك الدولة.