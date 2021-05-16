مصر تستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية للجودو

يشارك المنتخب المصري للجودو في البطولة الإفريقية للجودو للكبار، والتي تقام في السنغال خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2021.

تتنافس في البطولة 36 دولة، بإجمالي 200 لاعب ولاعبة (121 لاعب، 79 لاعبة)، حيث تقام منافسات الرجال في وزن ( -60 كجم، -66 كجم، -73 كجم، -81 كجم، -90 كجم، -100 كجم، +100 كجم)، اما منافسات السيدات فتنقسم إلى ( -48 كجم، -52 كجم، -57 كجم، -63 كجم، -70 كجم، -78 كجم، +78 كجم).

تشارك البعثة المصرية بسبع لاعبين هم:

سامي يسري -60 كجم، عبد الرحمن احمد -66 كجم، عبد المعطي على -73 كجم، عبد الغني عبد الرحمن -73 كجم، عبد العال محمد -81 كجم، عثمان عبد الله -90 كجم، سلمي عبد الله -63 كجم.