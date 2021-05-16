بسبب أخطاء الحكام.. الكاف يضع خطة جديدة لتطبيق تقنية الـ VAR

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تطبيق تقنية الفيديو في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، الموسم المقبل بداية من دور المجموعات.

وبحسب مصدر داخل الكاف، فإنه يتم دراسة تخصيص ميزانية محددة لتطبيق التقنية بداية من دور المجموعات خاصة مع الأخطاء الجسيمة التي شهدتها مباريات النسخة الحالية سواء في مرحلة المجموعات أو بذهاب الدور ربع النهائي، وهو ما ترتب عليه تقديم الوداد المغربي شكوى ضد باملاك تيسيما بسبب أخطائه في لقاء بطل المغرب مع مولودية الجزائر.

وقال المصدر إن الكاف لم يطبق تقنية الفيديو في ربع النهائي خلال النسخة الحالية، لأن الأمر يحتاج وجود 48 حكمًا خلال 72 ساعة وهو عدد كبير مع ظروف انتشار كورونا وإجراءات السفر يصبح الأمر صعبا.