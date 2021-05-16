ديوكوفيتش يضرب موعدا ناريا مع نادال في نهائي روما لتنس الأساتذة

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش لنهائي بطولة روما لتنس الأساتذة، ذات الألف نقطة، بعد فوزه بصعوبة على الإيطالي، لورينزو سونيجو، بواقع مجموعتين لواحدة.

واحتاج المصنف الأول عالميا لساعتين و44 دقيقة، للفوز على سونيجو بنتيجة 6-4 و6-7 (5-7) و6-2.

وسيواجه ديوكوفيتش في النهائي، أسطورة التنس الإسبانية رافائيل نادال، الذي فاز اليوم على الأمريكي ريلي أوبيلكا، بنتيجة 6-4 و6-4.

ويعد هذا ثاني نهائي يبلغه اللاعب الصربي، هذا العام، بعد مشاركته في 5 بطولات، وفوزه بواحدة منها وهي أستراليا المفتوحة.