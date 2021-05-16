خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

تشهد سماء مصر والوطن والعربي عددا من الظواهر الفلكية خلال الأيام المقبلة طوال شهر مايو يأتي فى مقدمتها خسوف القمر، وفقًا للدكتور أشرف تادرس أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث.

أهم الأحداث والظواهر الفلكية لشهر مايو 2021

17 مايو



يدخل عطارد في أقصى استطالة شرقية له حيث تبلغ المسافة القوسية بينه وبين الشمس 22 درجة، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

26 مايو (خسوف كلي للقمر)

يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 25 حتى 27 مايو حيث لا تستطيع العين تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 26 مايو المقبل حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الزهرة، قمر الذرة، وقمر الحليب، وهو القمر الثاني من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.

حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 30% تقريبا.

28 مايو (إقتران كوكبي الزهرة وعطارد)



ويمكن ملاحظة هذا المشهد البديع بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم إلى أن يغربا في الثامنة مساء تقريبا.

30 -31 مايو (إقتران القمر مع كوكب زحل)

ويمكن ملاحظة هذا المشهد قبل منتصف ليل يوم 30 مايو حتى قبل شروق شمس يوم 31 مايو حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيتهما بالطبع.