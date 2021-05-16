ماندبحش الفنانين عشان عمل سئ.. هند سعيد صالح تدافع عن أحمد السقا وأمير كرارة

نشرت هند سعيد صالح رسالة تدافع بها عن الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة بعد الهجوم الذي شنته مها أحمد عليهما بسبب مسلسل نسل الأغراب.

وقالت هند فى رسالتها: “قبل ما العيد يخلص بما ان بابا الله يرحمه يعتبر من ترندات العيد افتكرت حبه وعشقه وتقديسه للمسرح، كان كل ليلة عرض بيروح المسرح بدرى يقعد على خشبة المسرح لوحده ومايتكلمش مع حد، ولما كنت أسأله يقولى باخد على المكان، والمكان بياخد عليا، كان كل ليلة بيبقى خايف من رد فعل الجمهور كأنها أول ليلة عرض”.





وتابعت: "بعد العيال كبرت بابا حب يعمل مسرح يقول فيه رسالة او ينتقد نظام او يعبر عن اللى جوة #سعيد_صالح براحته، وطبعا آراء بابا كانت دايما بتسببله مشاكل، حبه الكبير للمنتج سمير خفاجى - أبوه الروحى - خلاه يقرر يسيب فرقة الفنانين المتحدين وينتج مسرح لنفسه.. عشان مايسببش لسمير خفاجى، أى مشكلة بالبلدى يعنى مايجيبلوش وجع دماغ.. عشان ينتج مسرح يقول فيه رأيه اضطر يعمل أفلام سميت فى فترة التمانينات والتسعينات بأفلام المقاولات وقتها هو مكانش راضى عنها أبدا لأنها مش بقوة سلام يا صاحبى والمشبوه، وأشياء ضد القانون مثلا، بس كان مضطر عشان يصرف على المسرح".

وأضافت: “وبعد نجاح المسرحيات اللى عملها ومنهم كعبلون واللى لحد النهاردة الناس فاكراها وبتردد أغانيها وبعد ما صوته ورأيه وصلوا قالى انه كان غلطان فى الحكم على الأفلام دى، وأن لولا الأفلام دى مكانش عرف يقول رأيه ويقدم مسرحه اللى بيعبر عن شخصه، وفضل لحد ما توفى ممتن لأفلام المقاولات”.

واختتمت: “الخلاصة يعنى عشان أنا رغيت كتير مافيش عمل سئ هيمحى تاريخ نجم أبدا نهزر ونضحك ونتريق وتاخد وقتها وتمشى، لكن ماندبحش الفنانين عشان عمل طلع سئ.. عادى على فكرة”.