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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الحملات على منافذ البيع بـ القصير.. وتحرير 20 مخالفة بـ رأس غارب

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية على منافذ البيع لمتابعة الإجراءات الاحتراز

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، حملة على محلات السوبر ماركت والعديد من منافذ البيع بشارعي الجمهورية وسليمان مظهر، ضمت أقسام المتابعة الميدانية والبيئة والأمن بالوحدة المحلية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه وجه أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك تنفيذصا لتوجيهات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتأكيد  تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدن المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلف حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، عناصر المتابعه الميدانية ومسئولي الضبطية القضائية، بتكثيف حملات الضبطية القضائية فى الفترة المسائية، ومتابعة اغلاق المحلات فى المواعيد المقررة، وللتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة المسائية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم تنفيذ الإغلاق، وتحرير17 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، وتم توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

البحر الأحمر اخبار الغردقة افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير جمرك سفاجا ؤرأس غارب حملات تفتشية

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