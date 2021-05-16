تكثيف الحملات على منافذ البيع بـ القصير.. وتحرير 20 مخالفة بـ رأس غارب

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، حملة على محلات السوبر ماركت والعديد من منافذ البيع بشارعي الجمهورية وسليمان مظهر، ضمت أقسام المتابعة الميدانية والبيئة والأمن بالوحدة المحلية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه وجه أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك تنفيذصا لتوجيهات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدن المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلف حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، عناصر المتابعه الميدانية ومسئولي الضبطية القضائية، بتكثيف حملات الضبطية القضائية فى الفترة المسائية، ومتابعة اغلاق المحلات فى المواعيد المقررة، وللتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة المسائية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم تنفيذ الإغلاق، وتحرير17 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، وتم توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.