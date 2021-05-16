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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بزوغ فجر جديد للسياحة.. انطلاق سوق السفر العربي 2021 اليوم

معرض سوق السفر العربي
معرض سوق السفر العربي

يجتمع نخبة من أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال السفر والسياحة في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، لافتتاح فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021، وهو أول حدث حضوري عالمي ضخم للسفر منذ بداية تفشي الجائحة.

من أبرز فعاليات اليوم الأول للمعرض، انعقاد الجلسة الافتتاحية بعنوان «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» والتي سيتم انعقادها من الساعة 12:00 إلى الساعة 1:00 ظهراً، ويديرها الإعلامية البريطانية الشهيرة بيكي أندرسون، مديرة تحرير ومذيعة شبكة سي إن إن الإخبارية في أبوظبي.

وفي وقت لاحق من فترة ما بعد الظهر سيتم انعقاد جلسة أخرى بعنوان «السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19» ابتداءً من الساعة 2:00 وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر .

 ومن الفعاليات الرئيسية الأخرى التي ستُعقد في اليوم الأول من الحدث، منتدى السياحة الصيني الذي سيتم انعقاده من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 5 مساءً بتوقيت الخليج القياسي، وسيتم تسليط الضوء من خلاله على أحدث اتجاهات السفر للخارج من الصين بالإضافة إلى أفضل طريقة لتلبية هذا الطلب.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:" "هذا العام أكثر من أي عام آخر، عملنا به جنبًا إلى جنب مع شركائنا والجهات الراعية معًا بشكل وثيق كي نتمكن من إقامة هذا الحدث الضخم بشكل حضوري، والذي سيحدد أسلوب صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط للأشهر القادمة المتبقية من العام الجاري.

وأضافت كورتيس: "سوف نتطلع إلى الاستفادة من أحدث الاتجاهات والفرص، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بشكل مباشر من خلال الحلول المبتكرة بالتعاون مع الحكومات والجمعيات التجارية والمتخصصين في الصناعة والمؤثرين الذين يعملون معاً بانسجام تام".

وتابعت أن الآن في عامه الثامن والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي 2021 تحت شعار "بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة" في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 إلى يوم الأربعاء 19 مايو 2021 وستشارك في فعاليات المعرض 62 دولة تشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يؤكد أهمية وقوة الحدث من جهة وانتشاره وشعبيته الدولية من جهة أخرى.

وأوضحت أنه سيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار.

السفر السياحة مركز دبي التجاري سوق السفر العربي 2021

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