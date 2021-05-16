قلوبنا معكم .. فتاة ترسم علم فلسطين على وجهها بمطروح .. فيديو

تضامنت إحدى الفتيات بمطروح مع الشعب الفلسطيني بعد تعرضه لهجمات جوية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط شهداء وجرحى.





وقامت رودى نبيل عبد الرحمن خريجة السياحة والفنادق بمطروح بنشر فيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ترسم فيه على وجهها علم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات من إسرائيل.



وقالت رودي نبيل فى تصريح خاص لصدى البلد إنها قامت بذلك، لتؤكد أن قلوبنا مع شعب وأطفال فلسطين، مضيفة أنني أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

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