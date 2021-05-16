على متنها 120 سائحا .. انطلاق 8 رحلات بالون بسماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأحد ، انطلاق 8 رحلات للبالون الطائر على متنها 120 سائحا من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة.



وقال مصدر بمطار البالون الطائر، إن السائحين قد وصولوا الى مطار ارض اقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا بعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع تمت الرحلة.

وأكد المصدر أنه تم الالتزام بتطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب قبل وبعد أي نقطة اتصال، أيضا تم توفير أجهزة تعقيم وتوزيعها فى كافة أرجاء أرض الإقلاع والتأكد من ارتداء كافة الركاب لأقنعة الوجه ، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالأقصر بالإجراءات المتخذة في حالة الاشتباه فى أى حالة مرضية مع الالتزام للحد من الازدحام داخل أرض إقلاع البالون .