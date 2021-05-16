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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

عنكبوت
عنكبوت

بعد يوم طويل من العمل الشاق، لا يوجد شيء أفضل من أخذ حمام ساخن للشعور بالاسترخاء، لكن الأمر كان مثيرًا للذعر بالنسبة للمرأة عند توجهها إلى حوض الاستحمام.

أصيب المرأة بالذعر بعد رؤية مفاجأة مرعبة مختبأة داخل صنبور المياه، حيث شاركت Lucy ( iamfinny ) إحدى مستخدمات TikTok مقطع فيديو على الإنترنت حول قيامها بالتحقق من صنبورها، بعد أن لاحظت وجود أسلاك سوداء تتدلى منه.

لكن ما اعتقدت أنها أسلاك، اكتشفت أنه كان عنكبوتًا ضخمًا غرس نفسه داخل الصنبور.

حركت لوسي الكاميرا لأعلى نحو الصنبور لتكشف عن عنكبوت سام معلق على حافة الصنبور مباشرة، مما أصابها بالذعر.

ثم فتحت الصنبور، وعندما بدأ الماء يخرج، سقط العنكبوت الضخم معه في حوض الاستحمام، مما أفزع المشاهدين حيث علق الآلاف على الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين.

قال أحدهم: "كنت لأموت إذا صادفت هذا الموقف، بينما كتب آخر: "قلبي سيتوقف"، وعلق آخرون مازحين أنهم توقعوا قفز العنكبوت في وجه الكاميرا.

والبعض رفض المشاهدة حتى نهاية الفيديو، حتى أنهم أصيبوا بصدمة شديدة من الموقف المرعب.

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