تفاصيل وصول المسبار الصيني تيانوين- 1 للمريخ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن إطلاق المسبار الصيني تيانوين- 1 إلى كوكب المريخ على متن صاروخ لونج مارش- 5 في يوليو 2020 ويعد أول محاولة صينية للوصول الى تفاصيل داخل كوكب المريخ، حيث وصل إلى سطح الكوكب الأحمر أول أمس الجمعة في حوالي الساعة 23:11 بالتوقيت العالم، عند نقطة هبوط: 109.7 E ، 25.1 N ، على بعد أقل من 40 كم من الموقع المستهدف في يوتوبيا بلانيتيا.

وأوضح الدكتور شفيق تعيلب، الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه بعد دوران المسبار الصيني تيانوين- حول الكوكب الأحمر لأكثر من ثلاثة أشهر، انفصلت مركبة إنزال المسبار تيانوين- 1، مع المركبة الجوالة، عن المركبة المدارية لتبدأ بالهبوط نحو سطح الكوكب.

وبمجرد دخول المسبار والمركبة الجوالة إلى الغلاف الجوي للمريخ، أخذت المركبة الفضائية إجراءً مشابهًا لمركبات المريخ التابعة لناسا عند محاولتها الهبوط السهل على المريخ، حيث قام الدرع الحراري بحماية المركبة الفضائية خلال الهبوط، وبعد ذلك هبطت المهمة بأمان بالمظلة وإطلاق بعض المحركات الصاروخية الصغيرة الموجهة للأسفل لإبطاء سرعتها خلال الثواني القليلة الأخيرة من هبوطها إلى منطقة يوتوبيا بلانيتيا ،وهو سهل داخل حوض تصادم هائل في نصف الكرة الشمالي لكوكب المريخ.

ولم تؤكد إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) رسميًا حتى الآن الهبوط الناجح، ولكن تم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شبكة التلفزيون الصينية العالمية (CGTN) التي تديرها الدولة وباحثون في جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين.

ومن المتوقع أن تقضي المركبة المتجولة حوالي 93 يومًا أرضيا على كوكب المريخ (يستمر اليوم على المريخ حوالي 40 دقيقة أطول من يوم على الأرض) في التجول على سطح المريخ لدراسة تكوين الكوكب والبحث عن علامات الجليد المائي.

وتعتبر تيانوين- 1 أول مهمة هبوط صينية على المريخ ، لكنها ليست أول رحلة صينية على المريخ. الأولى ، وهي مركبة مدارية تسمى Yinghuo-1 ، تم إطلاقها في عام 2011 .

الهدف من المهمة

- التحقق من صحة تقنيات الاتصال والتحكم في الفضاء السحيق، ووضعه في مدار حول الكوكب والهبوط على سطحه.- تحديد موقع لإرجاع عينات المريخ في المستقبل والمتوقعة في عام 2030.- دراسة التشكل والتركيب الجيولوجي للمريخ وتطوره وأسبابه، دراسة خصائص الطبقات السطحية والجوفية لتربة المريخ وتوزيع الجليد المائي، دراسة الغلاف الجوي المتأين والمناخ والفصول وبصورة أعم الغلاف الجوي للمريخ، دراسة التركيب الداخلي للمريخ ومجاله المغناطيسي وتاريخ تطوره الجيولوجي والتوزيع الداخلي لكتلته ومجال جاذبيته.

وأوضح الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الصين تتبنى برنامجا طويلا لاستكشاف الفضاء الخارجي، وحققت نجاحات كبيرة منها الهبوط على الوجه المظلم للقمر ودراسة تفاصيل كوكب المريخ، ولا تثنيها فشل بعض الرحلات عن المضي قدما في انشاء محطة فضائية بعيدا عن المحطة الفضائية الدولية، والتي كانت أحدثت جدلا خلال الأسابيع القليلة بعد فقدان السيطرة على الصاروخ لونج مارش- 5B، والذى سقط في المحيط الهندى يوم 9 مايو 2021.

وأوضح جاد القاضي، أن للمعهد تعاون علمى قائم مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية لإنشاء عدد من محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والتي سوف تعزز من قدرات المعهد في مجال أبحاث الفضاء، حيث بدأ المعهد في رصد الأقمار الصناعية منذ عام 1957 بعد إطلاق أول مركبة فضائية للاتحاد السوفيتى، حيث كان الرصد بكاميرات بدائية، تتطورت إمكانيات المعهد لانشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية باستخدام أشعة الليزر عام 1981 والتي مازالت في الخدمة.