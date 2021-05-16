أهم الأخبار.. سقوط صاروخ فضائى أمريكي بعد 3 دقائق من إطلاقه .. والأزهر يكشف بالوثائق زيف امتلاك اليهود للقدس

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير أهم الأخبار.

الصحة: 1203 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و63 وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180577 حالة حتى اليوم.

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سقط بعد 3 دقائق .. بيان عاجل من البحوث الفلكية عن فشل إطلاق صاروخ فضائى أمريكي



أطلقت شركة روكيت لاب الامريكية معزز إلكترون يبلغ طوله 18 مترًا يوم السبت 15 مايو 2021 الساعة 23:11 بتوقيت جرينتش بعد أكثر من ساعة بقليل من التأخير بسبب الرياح العالية المستوى. وكان الصاروخ المعزز يحمل قمرين صناعيين تجاريين في مهمتها العشرين ، لكن الإطلاق واجه مشكلة كبيرة بعد أن اشتعل محرك المرحلة الثانية بعد دقائق فقط من الإقلاع.

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الأزهر يكشف بالوثائق زيف امتلاك اليهود للقدس تاريخيًا ودينيًا



يصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، كتابا ضمن سلسلته العلمية تاريخ القدس، يفند فرية مزاعم أن القدس غير عربية، من خلال بيان أن السكان الأصليين والذين بنوها هم اليبوسيون العرب في الألف الرابع قبل الميلاد فبالحق التاريخي الذي يدعيه اليهود يتضح أن القدس عربية.

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ارتفاع عدد شهداء ومصابي غارات الاحتلال .. ودعوات لشد الرحال إلى الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة

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بعد التنمر عليه .. تصالح 3 أطفال مع أجنبي بالمعادي



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة التنمر على شاب أجنبي على يد ٣ أطفال بالمعادي.

وعقب ضبط المتهمين وحضور الشاب الأجنبي، قرر الأخير التصالح لكونهم أطفالا، وذلك بعد اعتذارهم له.

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الزمالك يدعم شعب فلسطين في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي برسالة قوية



حرصت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بعد تعرضه لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات مستمرة علي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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شاهد .. سيرينو يظهر بقميص الأهلي لأول مرة



حرص الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على الحصول على قميص الأهلي، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء أمس السبت.

وظهر سيرينو صاحب الـ30 عامًا، بقميص الأهلي عقب نهاية المباراة، بعدما حصل عليه من جونيور أجاي لاعب الأهلي ليرتديه مباشرة.

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بـ 2 مليون و616 ألف جنيه .. أحمد نوتردام يتصدر إيرادات أفلام العيد



وصلت إيرادات فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال -أمس السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك- إلى 2 مليون 616 ألف و719 جنيها، ليتصدر شباك تذاكر أفلام العيد.

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ابن الأمريكية المصابة بالسرطان: أشكر التنسيقية على تحقيق حلم والدتي.. فيديو



أذاعت فضائية اكسترا نيوز مراسم وداع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.

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