عودة الجماهير لمدرجات الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي سعودي عن عودة الجماهير للمدرجات خلال المواجهات المتبقية من بطولة دورى كأس محمد بن سلمان “ الدوري السعودي ” .

وحسب تقرير صحيفة “ الرياضية السعودية ” فإن وزارة الرياضة ستطرح تذاكر الجولة المقبلة عبر الموقع الالكتروني الخاص بـ تذاكر السعودية حيث يحصل المشجع علي رقم خاص به وكذلك بمقعده .

وأضاف التقرير أن عدد المشجعين سيبلغ 30 في المائة من سعة الاستاد رغم السماح بدخول 40 % .

ويحتل فريق الهلال لمركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة بينما جاء فريق الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة .