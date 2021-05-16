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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد المسلماني: مصر تريد تهدئة حقيقية تقود لمفاوضات إقامة الدولة الفلسطينية.. فيديو

أحمد المسلماني مدير
أحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية

قال أحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية :إن ما تريده مصر بوضوح هو أن يتم تهدئة الوضع  في قطاع غزة ولكن ليس بالمعنى الاستراتيجي، وهو أن يعود الطرفان إلى مائدة المفاوضات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة سكاي نيوز أنه إذا انتهت هذه الحرب مثل سابقاتها، مجرد هدنة طويلة وبعد عام أو عامين تبدأ حرب جديدة في غزة مثل حرب غزة الأولى أو الثانية، حينها لا يمكن أن  نصل إلى شيء إلا المزيد من عدم الاستقرار والتوتر والضحايا، ومن ثم دفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

وتابع" لابد  من أن تقام الدولة الفلسطينية وان تسفر الأوضاع الحالية إذا ما انتهى مجلس الأمن والجهود المصرية إلى حالة من التهدئة والهدنة، أن ينتقل الأمر إلى مائدة مفاوضات من أجل أن تقام الدولة الفلسطينية ".

وأوضح أن أكبر ورقة ضغط على إسرائيل هي الورقة الأخلاقية، لافتا إلى ان هذه الحرب ليست عسكرية ليقيم نتنياهو بها الجانب العسكري.

وأضاف ان التقييم “سياسي وأخلاقي” معتقدا ان نتنياهو خسر المعركة سياسيا وأخلاقيا، فهناك ضرب للمدنيين والمنشآت المدنية ومخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات جينيف".

وفى سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 120 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في أقل من 24 ساعة.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا اطلق نحو 120 صاروخا من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقط 11 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات العديدة منها وفق سياسة الاعتراض”.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي آخر تحديثات لوزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الإسرائيلي ليلة الأحد عن استشهاد 3 فلسطينيين وأكثر من 40 جريحاً، بالإضافة إلى انتشال 4 شهداء من تحت أنقاض أحد المنازل في مكان المجزرة بشارع الوحدة في غزة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 580 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وبالغاز في الضفة الغربية خلال مواجهات مع الاحتلال، أمس السبت.

وكحصيلة إجمالية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 147 بينهم 41 طفلا و23 امرأة وإصابة نحو 1100 آخرين منذ بدء عدوان الاحتلال.

 

الولايات المتحدة مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية احمد المسلماني الدولة الفلسطينية اتفاقيات قطاع غزة الاحتلال مفاوضات

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