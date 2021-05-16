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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يواجه وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي منافسه وست هام بروميتش اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف علي ملعب  ذا هاوثورنس ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي .

ويسعي فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة علي دخول مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما يحاول محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول تسجيل الأهداف في مباراة الليلة للإبتعاد عن منافسه هاري كين في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى الثنائي برصيد 21  هدفا لكل منهما .

وكان فريق مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد الوصول إلي النقطة 83 .

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة بينما جاء وست بروميتش في المركز ال19 "ٌقبل الأخير" برصيد 26 نقطة .

الدوري الإنجليزي دوري ابطال أوروبا ليفربول

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