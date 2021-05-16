نصائح لنظام غذائي صحي بعد رمضان.. فيديو

إنقاص الوزن

قال محمد الحوفى أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان كان فرصة كبيرة لإنقاص الوزن، ولكن خلال فترة العيد بالتأكيد تم تناول كميات كبيرة من الكحك والبكسويت الذين يحتويان على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويعملان على زيادة هرمون الإنسولين فى الجسم.

وأوضح محمد الحوفى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج 8 الصبح المذاع على قناة dmc، أن الحركة والنشاط من العوامل المهمة مع النظام الغذائى الصحى ويجب العودة إلى نظام الـ 3 وجبات والإلتزام بمواعيدها وعدم تناول أى طعام بعد الـ 8 مساء، مع ضرورة شرب المياه باستمرار.

وتابع محمد الحوفى، أنه يجب تقليل المشروبات الغازية والعصائر التى تحتوى على مواد حافظة واستبدالها بالمياه والتقليل من الدهون بالبعد عن المقليات والإلتزام بالمشويات والمسلوق، محذرا من أن سندوتش الطعمية الواحد يحتوي على سعرات حرارية عالية.

وأشار محمد الحوفى، إلى أن الإكثار من تناول الألياف تساعد على تقليل الدهون وارتفاع نسبة السكر الطبيعى فى الجسم مثل الملوخية وغيرها، موضحاً ضرورة تناول الفاكهة الطبيعية لكن باعتدال وعدم الإكثار من تناول فاكهة الصيف مثل البلح والتين والعنب.

ووجه محمد الحوفى، النصائح إلى محبي الكافيين بالتقليل من النسكافية والشاي لإنهم حمل ثقيل على المعدة بعد الصيام وتسبب الحرقان، وضرورة تقليل كمية الأكل فى الـ3 وجبات وضرورة تناول وجبة الإفطار جيداً.