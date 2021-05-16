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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خالد مشهور: فلسطين في القلب .. ومصر لن تتخلى عنها يوما

القدس
القدس

أكد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر تقف دائما داعمة للحق الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية، وتواصل التنسيق مع القوى الدولية للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد والقبول بالهدنة حقنا للدماء، وللتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة، فليس غريبًا أن تأتي تحركات مصر فور بدء هذا العدوان الوحشي، وعلى جميع الأصعدة، لتؤكد موقفها الرافض لما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومطالبتها بوقفه فورًا.

وأضاف النائب أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في قطاع غزة والمدن الفلسطينية امر يندى له الجبين فمن ضحاياها أطفال ونساء وشيوخ ، بالإضافة إلي تدمير شامل لقطاع كبير من البنية التحتية يتكلف مليارات الدولارات وكل ذلك تحت سمع ودعم الإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي، هذه المجازر البشرية التي ترتكب الآن ليست بجديدة علي العدو الصهيوني فتاريخه يشهد عليه من مجازر صابرا وشاتيلا  وقانا ومدرسة بحر البقر وغيرها.

 

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آخرهم الرجل الأخضر .. نجوم فن عالميون دعموا القضية الفلسطينية

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برلمانية تدين العدوان الإسرائيلي وتؤكد: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية

 

وأوضح النائب أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم الأول للشعب الفلسطيني ووحدته، حتى يسترد كامل حقوقه ويقيم دولته وعاصمتها القدس، ولعل التاريخ يشهد على أن مصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية، ودافعت عنها بالمال والدم وهو ما لم تقم به أي دولة أخرى، ولمن لم يعلم أو يتجاهل التاريخ أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية 100 ألف شهيد، وخسر اقتصادها المليارات؛ بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية، فمصر لم تتأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ولم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية متقدمة في أجندتها السياسية، وعلى مدار سنوات طويلة تحرك زعماء مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بشتى الوسائل.

 

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