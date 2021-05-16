يحدث اليوم .. اجتماع طاريء بشأن مجازر فلسطين بدعوة من السعودية

ينطلق بعد قليل الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي الاجتماع بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي.

وسيرأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية.