الإمارات.. عودة موظفو الحكومة للعمل اليوم

يعود موظفو الحكومة فى الإمارات اليوم الأحد إلى مقاعد العمل من دون الاستثناءات السابقة التي كانت ممنوحة لهم، وذلك باستثناء الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بعد، فيستمر الاستثناء لهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

وكانت أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فى الإمارات بالتنسيق مــع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بشأن تنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

وأكد التعميم وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة.

كما أنها أكدت أن يكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد.