عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس اليوم

طقس اليوم الأحد.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 39

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»،  المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حالة الطقس اليوم الأحد 16-5-2021 ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحارا على السواحل الشمالية والشرقية و مائل الحرارة على السواحل الشمالية.

 
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس معتدلا ليلا القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشرقية  ولطيف على السواحل الشمالية والغربية  ومعتدلًا فى جنوب سيناء والبلاد،وستكون درجات الحرارة كالأتي:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 20.
الإسكندرية العظمى  29 الصغرى 18.
وادى النطرون العظمى 35 الصغرى 18.
طنطا العظمى 38 الصغرى 19.
مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 16.
سيوة العظمى 34 والصغرى 17. 
الوادى الجديد العظمى 41 و الصغرى 20.
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 20.
دمياط  العظمى  28 والصغرى 19. 
الإسماعيلية 29 والصغرى 20.
السويس العظمى 39 والصغرى 20.
العريش  العظمى 34 والصغرى 19.
طابا العظمى 34 والصغرى 26.
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18.
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26.
الغردقة العظمى 38 والصغرى 25.
الفيوم العظمى 40 والصغرى 21. 
بني سويف العظمى 40 والصغرى 21.
المنيا العظمى 40 والصغرى 23.
أسيوط العظمى 40 والصغرى 23. 
سوهاج العظمى 41 والصغرى 24. 
قنا العظمى 44 والصغرى 26. 
الأقصر العظمى 41 والصغرى 25. 
أسوان العظمى 41 والصغرى 26.
الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 20. 
شلاتين العظمى 38 والصغرى 25.
حلايب العظمى 35 والصغرى 26.

الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس بورسعيد حالة الطقس اليوم اليوم الأحد السواحل الشمالية

ترشيحاتنا

برشلونة يستضيف سيلتا فيجو في مباراة مصيرية بـ الدوري الإسباني

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

الري: إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام 7.20 مليون فدان

المدارس المصرية اليابانية تعلن عن موعد إجراء مقابلات الطلاب والمعلمين المقبولين

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ريال مدريد يسعي لمواصلة صراع الدورى الإسباني أمام اتليتك بيلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

خلال 12 ساعة.. إطلاق 120 صاروخًا من غزة نحو إسرائيل

إنتي مين.. رسالة شديدة اللهجة من ماجدة خير الله لـ مها أحمد

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ