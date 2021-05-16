طقس اليوم الأحد.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 39

طقس اليوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حالة الطقس اليوم الأحد 16-5-2021 ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحارا على السواحل الشمالية والشرقية و مائل الحرارة على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس معتدلا ليلا القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشرقية ولطيف على السواحل الشمالية والغربية ومعتدلًا فى جنوب سيناء والبلاد،وستكون درجات الحرارة كالأتي:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 18.

وادى النطرون العظمى 35 الصغرى 18.

طنطا العظمى 38 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 16.

سيوة العظمى 34 والصغرى 17.

الوادى الجديد العظمى 41 و الصغرى 20.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 20.

دمياط العظمى 28 والصغرى 19.

الإسماعيلية 29 والصغرى 20.

السويس العظمى 39 والصغرى 20.

العريش العظمى 34 والصغرى 19.

طابا العظمى 34 والصغرى 26.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 40 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 40 والصغرى 21.

المنيا العظمى 40 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 40 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 24.

قنا العظمى 44 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 25.

أسوان العظمى 41 والصغرى 26.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 20.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 25.

حلايب العظمى 35 والصغرى 26.