بإمكانات جبارة .. أوبو تعلن عن نسخة خاصة من هاتف Find X3 Pro .. صور

أعلنت شركة أوبو الصينية عن نسخة خاصة من هاتفها الرائد Oppo Find X3 Pro حيث تسمى النسخة الجديدة ب Mars Exploration Edition ، وقد قررت الشركة إطلاقها بمناسبة احتفال الصين بنجاح إنزال أول مركبة فضائية على سطح المريخ.

وبحسب موقع GSMArena فإن النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro تأتى بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة QHD +، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وتقدم النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro كاميرا رباعية خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع أخرى بنفس الدقة مع عدسة تليفوتوجرافية بدقة 13 ميجابكسل توفر تقريب هجين بقدرة 5x ، وعدسة بدقة 3 ميجابكسل للتصوير الماكرو، والتي توفر تقريبا للصورة بشكل كبير يصل إلى 60x، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل.

وتعمل النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro من أوبو بمعالج من نوع Snapdragon 888 ومودم Snapdragon X60، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، من نوع LPPDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت .



وتحتوى النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro على على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعما الشحن السريع السلكي بقوة 65 واط ، و الشحن السريع اللاسلكي بقوة 30 واط .



وتتوفر النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro من أوبو مقابل سعر 1090 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.