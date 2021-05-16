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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة .. أوبو تعلن عن نسخة خاصة من هاتف Find X3 Pro .. صور

أوبو تعلن عن نسخة
أوبو تعلن عن نسخة خاصة من هاتف Find X3 Pro

أعلنت شركة أوبو الصينية عن نسخة خاصة من هاتفها الرائد Oppo Find X3 Pro حيث تسمى النسخة الجديدة ب Mars Exploration Edition ، وقد قررت الشركة إطلاقها بمناسبة احتفال الصين بنجاح إنزال أول مركبة فضائية على سطح المريخ. 

وبحسب موقع GSMArena فإن النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro تأتى بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة QHD +، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتزا في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

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Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition announced


وتقدم النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro كاميرا رباعية خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع أخرى بنفس الدقة مع عدسة تليفوتوجرافية بدقة 13 ميجابكسل توفر تقريب هجين بقدرة 5x ، وعدسة بدقة 3 ميجابكسل للتصوير الماكرو، والتي توفر تقريبا للصورة بشكل كبير يصل إلى 60x، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل.

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

وتعمل النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro من أوبو بمعالج من نوع Snapdragon 888 ومودم Snapdragon X60، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، من نوع LPPDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت . 

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition


وتحتوى النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro على على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعما الشحن السريع السلكي بقوة 65 واط ، و الشحن السريع اللاسلكي بقوة 30 واط . 

Dynamic Wallpapers
Custom Mars Theme


وتتوفر النسخة الخاصة من هاتف Find X3 Pro من أوبو مقابل سعر 1090 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.

 

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition retail packaging
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