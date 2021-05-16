عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 105 أطنان مخلفات من قرى الجيزة

حملات النظافة
حملات النظافة

تمكنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة من رفع 105 أطنان مخلفات بنطاق قرى ( سقارة، أبوصير، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق) وشوارع ( الطريق السريع، الجمهورية، مكتب العمل، مدرسة النصر، المجلس المحلى، مدرسة البنات، عكاشة فرج ) .

بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مخالفة بناء فى المهد بقرية الشوبك الغربى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك وردم حالة حفر للتجهيز للبناء على مساحة 2 قيراط بقرية دهشور، وغلق 2 مقهى ومحل ومصادرة عدد 30 حالة إشغال، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و فى إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة ورصد المخالفات وجه مركز ومدينة البدرشين فرق النظافة.

وشن حى الوراق حملة مكبرة لمتابعة سريان الإجراءات الإحترازية ورصد المخالفين، والتى تمكنت من ضبط أحد قاعات الأفراح التى تنظم حفلات زفاف بالمخالفة للإجراءات حيث تم فض الحفل وإغلاق القاعة بالإضافة لإغلاق أحد المقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة 94 كرسى و 78 شاشة و 11 عرق خشب و 2 لوح مطلى و ثلاجة و ديب فريزر و 2 سماعة صب و 8 سقالة خشب، كما تم إزالة سور مخالف على مساحة 200 م2 بقرية طناش .

وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 3 مقاهى لمخالفاتها الإجراءات الإحترازية ومصادرة 71 كرسى و 11 شيشة و 3 سماعة وعدد من الترابيزات.

ومن خلال حملة لأجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر تم تحرير 7 محاضر غلق وتشميع لمخالفة مواعيد الغلق و 3 محاضر عدم إرتداء الكمامة و 8 محاضر إشغال، وتمكنت فرق النظافة من رفع 100 طن قمامة بنطاق القرى وتوابعها.

كما أسفرت جهود النظافة بنطاق مركز ومدينة أوسيم عن رفع مايقرب من 400 طن مخلفات والتى تم نقلها للمقالب العم

محافظة الجيزة الجيزة حى الوراق حي شمال الجيزة مدينة منشأة القناطر جهود النظافة

ترشيحاتنا

برشلونة يستضيف سيلتا فيجو في مباراة مصيرية بـ الدوري الإسباني

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

الري: إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام 7.20 مليون فدان

المدارس المصرية اليابانية تعلن عن موعد إجراء مقابلات الطلاب والمعلمين المقبولين

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ريال مدريد يسعي لمواصلة صراع الدورى الإسباني أمام اتليتك بيلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

خلال 12 ساعة.. إطلاق 120 صاروخًا من غزة نحو إسرائيل

إنتي مين.. رسالة شديدة اللهجة من ماجدة خير الله لـ مها أحمد

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ