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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث لدراجات بخارية بـ بني سويف

ارشفيفة
ارشفيفة

أصيب 8 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة لانقلاب دراجات بخارية فى مناطق متفرقة بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة

وفى الحادث الأول أصيب فلاحان فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالقرب من عزبة محروس التابعة لقرية باها بمركز بنى سويف واسفر الحادث عن إصابة تامر سيد عبد التواب 18 سنة، وسيد محمد جودة ٥٠ سنة، مقيمون بقرية باها ومصابان باشتباه كسر بالقدم اليمني.

وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة واسفر الحادث عن إصابة أحمد خلف شعبان 35 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالفقرات القطنية، أحمد تمام حمودة، 14 سنة، طالب، مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجروح وسجحات، علي حمودة محمد 15 سنة،طالب
مصابا باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن.

وفى الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بمدخل أبو صالح بمركز ناصر شمال المحافظة واسفر الحادث عن إصابة  نورة أحمد حسن 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري،  سامي علام عليم 45 سنة، عامل مصاباً باشتباه كسر بالساقين، عليم علام عليم 43 سنة، عامل، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية أبو صالح.

وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

ووجه مدير عام المستشفى الدكتور محمد جمال نائب المدير بمتابعة المصابين وتنظيم كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير المحاضر اللازمة.

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