الإمارات: التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية متأصل لدى شعبنا وقيادتنا

أعلن مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية متأصل لدى دولة الإمارات.

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع “تويتر”: “التعاطف والتآزر مع القضية الفلسطينية العادلة متأصل لدى قيادة وشعب الإمارات، ولا نحتاج من يزايد عليه”.

وأضاف “أولويتنا وحدة الصف العربي ووقف العنف ضد المدنيين والعمل السياسي لإنهاء الإحتلال، ونعلم علم اليقين أن المعاناة الفلسطينية، وعبر السنوات، تم استغلالها على حساب هذا الشعب المناضل”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 120 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في أقل من 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا اطلق نحو 120 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقط 11 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات العديدة منها وفق سياسة الاعتراض”.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.