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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: خطة لتطوير الحياة في الريف وتوفير حياة كريمة للفلاح

الرقعة الزراعية في
الرقعة الزراعية في مصر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة أعدت خطة استراتيجية، من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للدولة المصرية، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي محاولة زيادة مساحات الأراضي الزراعية داخل الوطن .

وتابع القرش في مداخلة هاتفية عبر " ZOOM " مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من المحاور الرئيسية للخطة هي زيادة إنتاج الأراضي الزراعية القديمة، والجديدة أيضا. 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة: إلى جانب ذلك، كان هناك العديد من التشريعات، مثل مستودع الزراعة العضوية، وتشريعات اًخرى لدعم الفلاح، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الجديدة مثل كارت الفلاح".

وأشار القرش، إلى أنه يوجد العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل منظومة الزراعة والفلاح، منها قانون التصالح، مضيفا: "عملنا على خدمة المواطن والفلاح المصري بصفة خاصة، وأن نضمن حياة كريمة لكل المصريين".

وأكد ، أن الوزارة تعمل على تطوير الحياة على مستوى الريف المصري، ومساعدة الفلاحين في الحصول على خدماتهم بشكل أسهل وأسرع، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الخضراء، وزيادة التوسعات الجديدة.

 

وزارة الزراعة محمد القرش المواطن المصري حياة كريمة اخبار التوك شو

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